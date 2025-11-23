Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata satıldı

18 ayar Jules Jurgensen marka saat, Straus’a 1888’de 43’üncü doğum gününde hediye edilmişti.

Önceki rekor geçen yıl başka bir altın cep saatinin 1,56 milyon sterline satılmasıyla kırılmıştı. Saat, gemi battıktan sonra 700’den fazla yolcuyu kurtaran RMS Carpathia gemisinin kaptanına aitti.

STRAUS, TİTANİK FİLMİNDE DE GÖSTERİLMİŞTİ

Straus, 1845’te Almanya’nın Otterberg kentinde Yahudi bir ailede doğdu ve 1854’te ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti.

New York’taki Macy’s adlı mağazanın ortaklarından biri oldu. Straus ve eşi Ida, 1912’de Titanik battığında hayatını kaybeden 1500’den fazla yolcu arasındaydı.

Straus ve eşi faciada ölen az sayıdaki birinci sınıf yolculardandı.

Gemi batmaya başladığında çift filikalara yönelmiş ve yaşları nedeniyle kendilerine yer teklif edilmesine rağmen diğer erkeklerden önce binmeyi reddetti. Ida ise eşini bırakmayı reddetti ve çift en son güvertede yan yana şezlonglarda otururken görüldü.

Straus çifti, James Cameron’ın 1997 yapımı efsane filmi Titanik’te, kabinleri suyla dolarken birbirlerine sarılmış halde yatarken tasvir edilmişti.

Straus’un saati daha sonra batığın içinden çıkarılmış ve ailesine geri verilmişti.

Straus’un saatiyle birlikte Titanik’le ilgili eşyalara ödenen toplam bedel 3 milyon sterline (yaklaşık 167 milyon lira) ulaştı.