Titanik'in çocuk oyuncusu 25 yıl sonra hala ödeme alıyor

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:11

Şimdilerde 30 yaşında olan Reece Thompson, bundan 25 yıl önce, 1997 yılında gişe rekorları kıran Hollywood filminde 'İrlandalı küçük çocuk' olarak bilinen rolü oynadı. Onun rolü, buzdağına çarparak batan kötü şöhretli gemide annesi ve kız kardeşi ile birlikte ölen üçüncü sınıf bir çocuk yolcuyu oynamaktı.

Thompson'ın rolü küçüktü ve filmin konusu için nispeten önemsizdi, ancak Titanik'teki birçok yoksul yolcunun içinde bulunduğu kötü durumu vurguluyordu.

Thompson, film için sette geçirdiği zamandan çok az şey hatırladığını söylüyor, ancak her yıl küçük bir meblağ telif hakkı çeki ona Oscar ödüllü filmi hatırlatıyor. Yetenek menajerinin annesine iki seçenek sunarak ya bir benzin istasyonu reklamında rol almak ya da "büyük bir sinema filminde" küçük bir rol almak arasında seçim yapmasını istediğini söyleyen Tompson için belki de reklam daha güvenli bir seçenekti.

Ancak Thompson, annesinin tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi olan Titanik'teki rolü için çocuğunu öne sürmeye karar verdiğini söyleyerek, "Tarihin en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olduğu ortaya çıktı, bu yüzden geçmişe bakıldığında oldukça tuhaf" dedi.