Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: 'Ağlamadan duramadım'

26 Aralık 2021 Pazar, 00:00

Kült film Titanik'in başrolleri Kate Winslet ve Leonardo Dicaprio uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

Emmy ödüllü oyuncu Winslet, The Guardian'a verdiği röportajda çok sevdiğini söylediği arkadaşı DiCaprio'dan bahsederek buluşmalarına dair detayları aktardı.

"AĞLAMADAN DURAMADIM"

Bulundukları ülkelerden koronavirüs nedeniyle ayrılamadıklarını ve birbirlerini göremediklerini belirten Winslet, "Dünyadaki pek çok arkadaşlık gibi biz de Covid-19 yüzünden birbirimizi özlemek zorunda kaldık. O benim arkadaşım, benim çok çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlıyız" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Titanik'in çekimleri sırasında kendisinin 21, DiCaprio'nun da 22 yaşında olduğunu hatırlatan oyuncu, "Ağlamadan duramadım. Onu hayatımın yarısından beridir tanıyorum" itirafında bulundu.

"SAĞLAM VE SADIK BİR İNSAN"

Daha önce de People dergisinin 2016 yılındaki Şubat sayısına konuşan Winslet, DiCaprio için, "O sağlam, sadık bir insan. O harika bir arkadaş, her zaman öyleydi ve sadece benim için değil, etrafındaki herkes için… Şu anda da hiç olmadığı kadar güçlü bir aktör" şeklinde demeç vermişti.

Winslet ve DiCaprio, 1997 Oscar ödüllü drama filmi Titanik'in setinde tanıştılar. Rose ve Jack karakterlerine hayat veren ikili, unutulmayan çiftler arasına girerek sinema tarihine de adlarını yazdırdı.