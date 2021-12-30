Leonardo DiCaprio'dan 'Don't Look Up' açıklaması

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:18

***Spoiler içerir***

Netflix yapımı Don't Look Up dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde DiCaprio'ya Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett ve Jonah Hill eşlik ediyor. Ariana Grande ve Kid Cudi gibi ünlü isimler de kadroda yer alıyor.

DiCaprio ve Lawrance, Dünya'yı 6 ay içinde yok edecek bir kuyrukluyıldızın yaklaştığını söyleyerek insanlığı uyarmaya çalışan iki astronomu canlandırıyor.

Filmin sonunda kuyrukluyıldız dünyaya çarpıp bütün gezegeni yok ediyor. İki astronomsa bu sırada yakınlarıyla bir yemek masasında bulunuyor.

YAKLAŞAN MAHŞERİ GÖRMEZDEN GELİRDİM

Bu sonu "gerçekten karanlık" diye niteleyen DiCaprio, "Tondaki değişim olmasaydı sanırım filmi yaparken heyecanlanmazdık" dedi.

DiCaprio, "Sonda sevdiğim şey buydu. Çünkü benim de bu şekilde karşılık vereceğimi hissettim. Biz komünal bir türüz. Sevdiğim insanların yakından olurdum ve yaklaşan mahşeri görmezden gelirdim. Yemek masası sahnesi bunu perçinledi." diye konuştu.

Yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Don't Look Up, Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde bir numarada.