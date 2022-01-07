Leonardo DiCaprio'dan 'Türkiye' paylaşımı: 47 yıl sonra...
Son olarak 'Don't Look Up' filmiyle gündemde olan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın 47 yıl aradan sonra Batman'ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.
Sason’da araştırma yapan Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma
Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı'
tespit etti.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı
Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan
Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya,
Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki
arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.
Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı.
Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek.
Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri
tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak
için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da
bölgedeyiz" dedi.
DICAPRIO DA PAYLAŞTI
ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde
tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500
bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan
DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.
DEVA PARTİSİ’NDEN ÇAĞRI
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de
sosyal medya hesabından İngilizce olarak Leonardo Dicaprio’ya, “Batman Bantlı
Çöpçü Balığı'nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal
güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz”
çağrısında bulundu.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Fed, doların ateşini yakacak
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Tablo açıklandı: Günlük vaka sayısında yeni rekor!
- 'Başarılı olmadı'