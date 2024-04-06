Titanların savaşı
Godzilla ve King Kong’da iki titan insanlığı kurtarıp ona iyi bir ders verdikten sonra dev kertenkele sulara dalar, dev maymun da Oyuk Dünya’daki yuvasına döner. Aradan üç yıl geçmiştir, insanoğlu uygarlığın sadece dünyanın üzerinde var olduğunu sanıp yanılır
Godzilla Roma’daki Kolezyum’un içinde bebek gibi uykuya yatmıştır. Kong ise Oyuk Dünya’da sıkılır, türünü, gerçek evini arar. Ekosistemler birbirleriyle bağlantılıdır. Kong’un tek olması yanıltıcıdır. Bilim insanı Dr. Ilene’nin evlat edindiği İwi kabilesinin son üyesi Jia da Kong gibi ev hasreti çeker. Monarch şirketi arzın merkezinden bir yardım çağrısı alınca Ilene ve ekibi hemen Kafatası Adası’na gider, Godzilla da tehdidi hissedince adaya yönelir.
Bilinmeyen bölge insanların dokunmadığı Toprakaltı Diyarı’nda ileri uygarlık İwiler ile Yaralı Kral’ın eziyet ederek yönettiği maymunlar topluluğu vardır. İwi halkı telepatik güçleriyle Godzilla’yı uyandırmıştır, Kong da küçük maymun Siko’nun rehberliğinde türünü bulur fakat Yaralı Kral’ın niyeti yeryüzüne çıkıp insanları esir almaktır.
Böylece titanlar arasında kıyasıya savaş başlar. Yaralı Kral’la Kong’un çatışması, Mısır Piramitleri’nin önünde Godzilla ile Kong’un dövüşü filmin etkileyici sahneleridir. 1980’lerin moda buddy (iki arkadaşın serüveni) filmlerindeki gibi Jia’nın uyandırdığı Kraliçe Mothra, Godzilla, Kong ile Yaralı Kral, maymun ordusu, acıyla kontrol ettiği kadim titan Shino arasında büyük bir savaş başlar. İnsanlar bu dev yaratıkların yanında ikinci plandadırlar. Başrolü Kong’a veren senaristler Kong’la küçük sempatik Siko’nun dostluğunu ayrıca ele alırlar.
Yakın planlar,
hızlı tempo, etkili bir müzik, sadece
titanlara odaklanan onları daha
da büyük gösteren flu fonlar, çok
renkli görüntüler dikkat çeker.
Adam Wingard’ın yönettiği, Rebecca
Hall, Kaylee Hottle, Brian Tyree
Henry, Dan Stevens’ın oynadığı,
klasik Godzilla filmlerine gönderme
yapan eğlenceli, görkemli seyirlik
Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk
gösterime girdi.
ŞİDDETİN DORUĞUNDA
Milyoner, Otel Mumbai’nin aktörü
Hint kökenli İngiliz Dev Patel,
Maymun Adam’da hem yönetmen,
hem senarist hem oyuncu hem de
yapımcı. “Bu film benim aksiyon
filmlerine duyduğum beğeniden
doğdu. Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan,
John Wick serisi, Chad Stahelski,
Kore sineması, Bollywood’a
hayranım” diyen Patel ustalarının
izinden giderek aksiyon, şiddet dolu,
kanlı bir intikam öyküsü çekmiş.
Topluma derin sosyal mesajlar
ileten Kore sineması ona göre
şiddet ve duygunun mükemmel
bir karışımı. Bombay’in yoksul
semtlerinde büyüyen Bobby’nin tek
bir amacı vardır: Annesini öldüren
polisten intikam almak. Maymun
kral Hanuman efsanesinden
esinlenen Patel, aksiyonun hiç
durmadığı, temposu yüksek,
kurgusu hızlı filminde varoşlarda
büyüyen sıradan bir adamın
ölüm makinesine dönüşmesini
anlatıyor. Hindistan’daki varsıllık
ve yoksulluğu, yozlaşmayı, toprak
kavgalarını, mezhep çatışmalarını,
sosyal adaletsizliği anlattığı aksiyongeriliminde Shakti karakteriyle
aşırı sağcı Hint Başbakan Narendra
Modi’ye, Donald Trump’a gönderme
yaparak Hindistan’ı eleştirir. Jackie
Chan, Jean-Claude Van Damme’la
çalışan Brahim Chab’ın dövüş
koreografileri, Sharone Meir’in
görüntüleri, tabla ustası Zakir
Hüseyin’in müziği aksiyona ayrı bir
renk katar. Maymun Adam vizyonda.
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