Titanların savaşı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

Godzilla Roma’daki Kolezyum’un içinde bebek gibi uykuya yatmıştır. Kong ise Oyuk Dünya’da sıkılır, türünü, gerçek evini arar. Ekosistemler birbirleriyle bağlantılıdır. Kong’un tek olması yanıltıcıdır. Bilim insanı Dr. Ilene’nin evlat edindiği İwi kabilesinin son üyesi Jia da Kong gibi ev hasreti çeker. Monarch şirketi arzın merkezinden bir yardım çağrısı alınca Ilene ve ekibi hemen Kafatası Adası’na gider, Godzilla da tehdidi hissedince adaya yönelir.

Bilinmeyen bölge insanların dokunmadığı Toprakaltı Diyarı’nda ileri uygarlık İwiler ile Yaralı Kral’ın eziyet ederek yönettiği maymunlar topluluğu vardır. İwi halkı telepatik güçleriyle Godzilla’yı uyandırmıştır, Kong da küçük maymun Siko’nun rehberliğinde türünü bulur fakat Yaralı Kral’ın niyeti yeryüzüne çıkıp insanları esir almaktır.

Böylece titanlar arasında kıyasıya savaş başlar. Yaralı Kral’la Kong’un çatışması, Mısır Piramitleri’nin önünde Godzilla ile Kong’un dövüşü filmin etkileyici sahneleridir. 1980’lerin moda buddy (iki arkadaşın serüveni) filmlerindeki gibi Jia’nın uyandırdığı Kraliçe Mothra, Godzilla, Kong ile Yaralı Kral, maymun ordusu, acıyla kontrol ettiği kadim titan Shino arasında büyük bir savaş başlar. İnsanlar bu dev yaratıkların yanında ikinci plandadırlar. Başrolü Kong’a veren senaristler Kong’la küçük sempatik Siko’nun dostluğunu ayrıca ele alırlar.

Yakın planlar, hızlı tempo, etkili bir müzik, sadece titanlara odaklanan onları daha da büyük gösteren flu fonlar, çok renkli görüntüler dikkat çeker. Adam Wingard’ın yönettiği, Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Brian Tyree Henry, Dan Stevens’ın oynadığı, klasik Godzilla filmlerine gönderme yapan eğlenceli, görkemli seyirlik Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk gösterime girdi.



ŞİDDETİN DORUĞUNDA

Milyoner, Otel Mumbai’nin aktörü Hint kökenli İngiliz Dev Patel, Maymun Adam’da hem yönetmen, hem senarist hem oyuncu hem de yapımcı. “Bu film benim aksiyon filmlerine duyduğum beğeniden doğdu. Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, John Wick serisi, Chad Stahelski, Kore sineması, Bollywood’a hayranım” diyen Patel ustalarının izinden giderek aksiyon, şiddet dolu, kanlı bir intikam öyküsü çekmiş. Topluma derin sosyal mesajlar ileten Kore sineması ona göre şiddet ve duygunun mükemmel bir karışımı. Bombay’in yoksul semtlerinde büyüyen Bobby’nin tek bir amacı vardır: Annesini öldüren polisten intikam almak. Maymun kral Hanuman efsanesinden esinlenen Patel, aksiyonun hiç durmadığı, temposu yüksek, kurgusu hızlı filminde varoşlarda büyüyen sıradan bir adamın ölüm makinesine dönüşmesini anlatıyor. Hindistan’daki varsıllık ve yoksulluğu, yozlaşmayı, toprak kavgalarını, mezhep çatışmalarını, sosyal adaletsizliği anlattığı aksiyongeriliminde Shakti karakteriyle aşırı sağcı Hint Başbakan Narendra Modi’ye, Donald Trump’a gönderme yaparak Hindistan’ı eleştirir. Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme’la çalışan Brahim Chab’ın dövüş koreografileri, Sharone Meir’in görüntüleri, tabla ustası Zakir Hüseyin’in müziği aksiyona ayrı bir renk katar. Maymun Adam vizyonda.

