Yayınlanma: 05.04.2024 - 20:26

Güncelleme: 05.04.2024 - 20:26

Korku Terapisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alejandro Amenábar üstleniyor. Peki, Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim?

KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Angela Gray (Emma Watson), babası John (David Dencik) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmektedir. Vakayı araştıran dedektif Bruce Kenner (Ethan Hawke), sonunda John'un suçunu itiraf edişine tanık olur, ancak tuhaf bir şekilde olaya dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Konuyla ilgilenmesi için ünlü psikiyatr Dr. Raines'den (David Thewlis) yardım istenir, ancak doktorun çabaları bütün ülkeyi ilgilendiren çok çok farklı bir gizemi açığa çıkaracaktır. 1990 yılında Minnesota'dan geçen filmi İspanyol yönetmen Alejandro Amenabar yönetiyor.

KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ethan Hawke

Emma Watson

David Thewlis

David Dencik

Peter MacNeill

Lothaire Bluteau

Aaron Ashmore

Dale Dickey

Devon Bostick

Goran Stjepanovic

Maura Grierson

Kristian Bruun

Aaron Abrams

Adam Butcher

Janet Porter

Julian Richings

KORKU TERAPİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korku Terapisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.