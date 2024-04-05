Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim?
Korku Terapisi (Regression) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korku Terapisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Korku Terapisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alejandro Amenábar üstleniyor. Peki, Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim?
KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir kadın olan Angela Gray (Emma Watson), babası John (David Dencik) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmektedir. Vakayı araştıran dedektif Bruce Kenner (Ethan Hawke), sonunda John'un suçunu itiraf edişine tanık olur, ancak tuhaf bir şekilde olaya dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Konuyla ilgilenmesi için ünlü psikiyatr Dr. Raines'den (David Thewlis) yardım istenir, ancak doktorun çabaları bütün ülkeyi ilgilendiren çok çok farklı bir gizemi açığa çıkaracaktır. 1990 yılında Minnesota'dan geçen filmi İspanyol yönetmen Alejandro Amenabar yönetiyor.
KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ethan Hawke
Emma Watson
David Thewlis
David Dencik
Peter MacNeill
Lothaire Bluteau
Aaron Ashmore
Dale Dickey
Devon Bostick
Goran Stjepanovic
Maura Grierson
Kristian Bruun
Aaron Abrams
Adam Butcher
Janet Porter
Julian Richings
KORKU TERAPİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Korku Terapisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri