Dune hayranlarına müjde: Devam filmi geliyor...

Dune serisinin 3. filmi geliyor. Yönetmen Denis Villeneuve'dan iki yeni proje yolda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:39
Dune hayranlarına müjde: Devam filmi geliyor...
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Denis Villeneuve, "Dune: Bölüm 2"nin büyük başarısının ardından yeni bir projeye adım atmaya hazırlanıyor. Variety'nin haberine göre yönetmen, Annie Jacobsen'in "Nuclear War: A Scenario" adlı eserinin uyarlaması için Legendary ile görüşmelere başlamış durumda. Legendary ayrıca Villeneuve ile üçüncü bir "Dune" filmi üzerinde de çalıştığını doğruladı.

Annie Jacobsen'in kitabı, nükleer savaş senaryolarını araştıran bir kurgusal olmayan eser olarak dikkat çekiyor. Kitap, askeri ve sivil uzmanlarla yapılan röportajlara dayanarak bir nükleer savaş durumunda neler olabileceğini inceliyor.

Denis Villeneuve'ün "Dune: Bölüm 2"nin dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti.


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