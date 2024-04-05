Yayınlanma: 05.04.2024 - 20:13

Güncelleme: 05.04.2024 - 20:13

Batman Daima filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini Bob Kane ve Lee Batchler üstleniyor. Peki, Batman Daima filminin konusu ne? Batman Daima filminin oyuncuları kim?

BATMAN DAİMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gotham Şehri'nin Karanlık Şövalyesi, bu macerada Two Face ve Riddler adlı iki korkunç süper-suçlu'ya karşı savaşıyor. Bir yandan şehri bu iki caninin elinden kurtarmaya çalışırken bir yandan da güzel doktor Chase Meridian'a kalbini kaptırmıştır. Kötülere karşı zorlu savaşında yeni ortağı ise harika çocuk Robin'dir.

BATMAN DAİMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilme

Nicole Kidman

Chris O'Donnell

Jim Carrey

Tommy Lee Jones

Michael Gough

Philip Moon

Jessica Tuck

BATMAN DAİMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Batman Daima filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.