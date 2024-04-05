Batman Daima filminin konusu ne? Batman Daima filminin oyuncuları kim?
Batman Daima (Batman Forever) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Batman Daima filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Batman Daima filminin konusu ne? Batman Daima filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Batman Daima filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini Bob Kane ve Lee Batchler üstleniyor. Peki, Batman Daima filminin konusu ne? Batman Daima filminin oyuncuları kim?
BATMAN DAİMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Gotham Şehri'nin Karanlık Şövalyesi, bu macerada Two Face ve Riddler adlı iki korkunç süper-suçlu'ya karşı savaşıyor. Bir yandan şehri bu iki caninin elinden kurtarmaya çalışırken bir yandan da güzel doktor Chase Meridian'a kalbini kaptırmıştır. Kötülere karşı zorlu savaşında yeni ortağı ise harika çocuk Robin'dir.
BATMAN DAİMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Val Kilme
Nicole Kidman
Chris O'Donnell
Jim Carrey
Tommy Lee Jones
Michael Gough
Philip Moon
Jessica Tuck
BATMAN DAİMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Batman Daima filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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