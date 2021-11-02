Tiyatro sanatçısı Arzu Akın yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın, yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan duyurdu

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 16:16
Tiyatro sanatçısı Arzu Akın yaşamını yitirdi
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'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan sanatçı Arzu Akın, hayatını kaybetti.

Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.




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