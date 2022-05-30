'TL' şaşırttı: Tedavi oldu, tatil yaptı; ABD'den ucuza geldi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:54

Dolar karşısında değer kaybetmeye devam eden Türk Lirası, yabancı vatandaşların Türkiye'de sağlık hizmetleri almasına sebep oldu.

Amerika'nın Atlanta kentinde yaşayan bir kadına gittiği dişçide kanal tedavisine 3 bin 99 dolar (50 bin 789 TL) masraf çıkınca araştırmaları sonucunda rotasını Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'de tedavi olduktan sonra tatil de yapan kadın toplamda bin 167 dolar (19 bin 125 TL) harcadı.

HARCAMALARINI PAYLAŞTI

İlk olarak Atlanta'dan İzmir'e seyahat eden kadın daha sonra kanal tedavisi oldu. Ardından da bir hafta tatil yaptı.

Sosyal medya üzerinden harcalamalarını paylaşan kadın, Atlanta'dan İzmir'e aldığı uçak biletine 807 dolar (13 bin 225 TL), kanal tedavisine 160 dolar (2 bin 622 TL) ve her şey dahil otel masraflarına ise 200 dolar (3 bin 277 TL) harcama gerçekleştirdiğini paylaştı.