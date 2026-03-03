Tokat iddiaları gündem olmuştu: Melek Baykal'dan o iddialara yanıt!

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı, yıllar sonra oyuncuları arasındaki gerilimle yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Her şey, dizide 'Melahat' karakterini canlandıran usta oyuncu Melek Baykal'ın, projeyi çok sevmediğini ve merhum yapımcı Türker İnanoğlu'ndan affını isteyerek ayrıldığını açıklamasıyla başladı.

ATEŞ FATİH UÇAN’DAN AĞIR SUÇLAMA

Baykal’ın açıklamalarına, dizide 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'dan beklenmedik bir tepki geldi. Uçan, Baykal’ın sette rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını iddia ederek usta oyuncuyu hedef aldı. Bu iddia, sosyal medyada kısa sürede yayılarak bir "itibarsızlaştırma" tartışmasına dönüştü.

MELEK BAYKAL CEPHESİNDEN YARGI HAMLESİ

İddiaların ardından Melek Baykal, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Açıklamada, tokat iddiasının "tamamen gerçek dışı ve iftira" olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu açıkça yanıltılmaktadır. Sayın Baykal ile Zeynep Dörtkardeşler arasındaki ilişki her zaman sevgi ve saygıya dayalı olmuştur. Söz konusu iddialar asılsızdır ve bu iftiraları atanlara karşı manevi tazminat davası başta olmak üzere tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

"ÖĞRETMENİM VE AİLE BÜYÜĞÜM"

İddiaların odağındaki isim olan Zeynep Dörtkardeşler de tartışmalara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dörtkardeşler, Melek Baykal’ın kendisi için bir öğretmen ve aile büyüğü olduğunu belirterek usta oyuncuya destek verdi.