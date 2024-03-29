Toksik ilişkinin sebepleri nelerdir? Uzmanı açıkladı...

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:31

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:31

Sağlıklı bir ilişki içerisinde anlaşılmış, güvende ve bağ içerisinde hissederken toksik ilişki içerisinde kişi değersiz, güvensiz, kontrol ediliyor veya sürekli kontrol ediyor gibi hissedebilir. Toksik ilişki içerisinde kişiler stresli ve mutsuz hisseder. Her iki tarafında tutarlı, güven veren, değerli hissettiren davranışları çok azdır. Bu ilişkilerde kaos kaçınılmazdır. Bir taraf diğer tarafa sürekli zorbalık yaparken diğer taraf kurban rolündedir. Fakat bazen bu roller değişir. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Bu ilişki şekli yani kurban-zorba ilişkisi kişilerin çocukluk yaşantısından tanıdık oldukları bir ilişki şeklidir.

Çocukken böyle bir ilişkiye direk maruz kalmış veya izlemiş olabilirler. Yani siz çocukken ev içerisinde anne-baba arasında böyle bir ilişki şekli var ise bunu izlersiniz ve oradaki duyguları alırsınız. Daha sonrasında ise yetişkinlik hayatınızda bu tarz insanlar ile ilişki yaşarken kendinizi bulduğunuz gibi siz de bu rollerden birini edinirsiniz.

Toksik ilişki içerisinde taraflar duygusal olarak yıpranmış, mutsuz, güvensiz, değersiz ve öfkeli hissedebilir. İlişki içerisinde sürekli eleştiriliyor, fiziksel/duygusal/cinsel şiddete maruz kalıyor, sürekli aşırı fedakarlık yapıyor veya sizden fedakar olmanız isteniyor ise, aşağılamalar içeren kötü bir iletişim şekli varsa, empati yoksunluğu, suçlayıcı tavırlara maruz kalıyor ve partneriniz tarafından desteklenmemiş hissediyorsanız sağlıksız ve toksik bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Toksik ilişki içerisinde olan kişiler genelde çocukken duygusal ihmal ve istismara uğramış kişilerdir. Kişi bazen bunun farkındadır bazen de değildir.

Uzman Klinik Psikolog Fulya Artukoğlu Tepret,''Bu bağlamda karşıdaki kişiyi size bu davranışları yaptığı için suçlamak yerine siz neden böyle bir partnere çekildiniz ve onun ile berabersiniz bunu sorgulamak, terapi desteği almak asıl iyileştirici olandır.'' dedi.