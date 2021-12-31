'Tolga Abi'den Hugo açıklaması
90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen 'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Etiler'de objektiflere takıldı. 55 yaşındaki ünlü isim, bir dönem fenomen olan 'Hugo' yarışması hakkında açıklama yaptı. Gariboğlu, program yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt verdi.
'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Milliyet’ten Umut Ünver'in haberine göre, 16 yıldır ABD’de yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun hak sahibi olan Danimarka şirketi kapandı" şeklinde konuştu.
Görsel: Milliyet
KÜFÜR AÇIKLAMASI
Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında, 'Hugo'ya bağlanan ve oyunda başarılı olamayan çocuğun küfür ettiği iddiası ile ilgili açıklama yapmıştı:
"Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi."
Ünlü sunucu, "Beyazıt'ın (Öztürk) programında "Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.
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