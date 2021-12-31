Şafak Sezer'den Hülya Avşar'a olay gönderme: 'Ben zamanında simit bulamayıp...'

31 Aralık 2021 Cuma, 09:47

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce kişi söz konusu ifadelere tepki göstermişti.

ŞAFAK SEZER'DEN GÖNDERME

Medyaradar'da yer alan habere göre; şarkıcı Ferman Toprak, geçen gün "Seni Almadan Gitmem" isimli yeni şarkısına Şafak Sezer yönetmenliğinde klip çekti. Gerçekleştirilen klip çekiminde Ferman Toprak ve klip yönetmeni Şafak Sezer mangal başına geçti.

MANGALDA 'SİMİT' KIZARTTI

Set ekibine et pişirerek servis eden ikili yemeğin ardından Hülya Avşar'ın simit açıklamasına esprili bir şekilde gönderme yaptı.

Şafak Sezer mangalda simit pişirerek Hülya Avşar'ın simit açıklamasına yönelik "Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim" ifadelerini kullandı.

Sezer, ardından da "Hülya benim canım. Ben çok severim Hülya Hanım'ı. Benim aramı açmayın kendisiyle. Ben sadece mizah yapıyorum" şeklinde konuştu.