Aleyna Tilki ailesinin yaşadığı korku dolu anları anlattı: 'Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu'

31 Aralık 2021 Cuma, 09:30

Son dönemin popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki dün akşam sevenleriyle konserde buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.

"ÇİTLERDEN ATLAYIP KAPIMA PUSU KURDU"

Ünlü şarkıcı, dün gece kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söyledi.

Tilki paylaşımında "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Tilki'nin paylaşımları şu şekilde:

Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, söz konusu kişiden şikayetçi oldu.