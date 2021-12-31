Aleyna Tilki ailesinin yaşadığı korku dolu anları anlattı: 'Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu'
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla konserde buluştu. Konser sırasında Tilki'nin evine gidip kapısına dayanan bir kişi ise genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşattı. Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" dedi.
Son dönemin popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki dün akşam sevenleriyle konserde buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.
"ÇİTLERDEN ATLAYIP KAPIMA PUSU KURDU"
Ünlü şarkıcı, dün gece kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söyledi.
Tilki paylaşımında "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.
Tilki'nin paylaşımları şu şekilde:
Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, söz konusu kişiden şikayetçi oldu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıklandı
- Osmangazi, İngilizlerin gündeminde
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt