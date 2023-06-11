Tolga Akış ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile boşanma nedenlerini açıkladı

Menajer Tolga Akış, geçen yıl boşanma kararı aldıkları ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile ayrılık nedenini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 09:06
Tolga Akış ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile boşanma nedenlerini açıkladı
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ayrılık kararı alan Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Zeynep Bastık, geçen günlerde yeni çıkaracağı şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu. Bastık'ın davetine katılan eski eşi Tolga Akış, biten evlilikleriyle ilgili açıklama yaptı.

"DOSTLUĞA DOĞRU İLERLİYORDU"

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Akış, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor ve o hale geldi diye biz ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Akış, "Tekrardan evlenir misiniz" sorusuna ise, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor" yanıtını verdi.

 

 


Zeynep Bastık' Tolga Akış boşanma

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