Zeynep Bastık Selin Ciğerci'ye yapılan protestoya tepki gösterdi: 'Hiç mi değişmeyeceğiz?'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:40

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:28

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendi adını taşıyan ve birçok ilde merkezi bulunan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu.

Ciğerci’nin duyurusunun ardından Konya’da yaşayan bir grup, Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişti. Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Tepkilerin ardından dün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kalmıştı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da Ciğerci'ye sosyal medya hesabından destek oldu.

Bastık, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan en büyük felaketten ve kaybettiğimiz onlarca vatandaşımızdan sonra her gün başka bir kötülükle baş etmeye çabalarken, umudumuzu ve akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz biz. Zaten her şey yeterince zorken, bu sabah Selin Ciğerci'nin ve çalışma arkadaşlarının Konya'da başına gelen olaya inanmak istemiyorum. Bu ülkenin vatandaşları olarak birbirimize sıkı sıkı kenetlenmemiz gereken, sevgiyle birbirimize sahip çıkarak yaralarımızı iyileştirmemiz gereken böyle bir zamanda hala ayrımcı, ve sevgisiz insanlar gördüğümüze inanmak istemiyorum. Kimseye zararı olmayan bir insana duyulan bu şok edici öfke... Hiç mi değişmeyeceğiz? Hiç mi öğrenemeyeceğiz birini insan olduğu için sevebilmeyi? Ya da hiç mi ders çıkarmayacağız sınandığımız yerlerden? Hep beraber barış içinde, özgürce yaşayabileceğimiz günler diliyorum..."