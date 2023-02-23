Zeynep Bastık'ı yıkan ölüm! Acı haber herkesi yasa boğdu

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 20:17

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:17

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Sivas, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye'yi etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri sürüyor. Bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazılarında enkaz kaldırma çalışmalarına ise başlanmış durumda.

Bölge yaralarını henüz saramışken Hatay'dan peş peşe deprem haberleri ise gelmeye devam ediyor.

YENİ DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşandı mı henüz bilinmiyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde de çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

ZEYNEP BASTIK'I KAHREDEN ÖLÜM

Magazin sitelerinde aktarılanlara göre; Afet bölgesine yardım için giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'in ölüm haberi, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ı kahretti.

Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel, 6 Şubat sabahı 10 ili sallayan deprem sonrası enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine gitmişlerdi. Pazartesi günü yaşanan 6.4'lük depremde enkaz altında kalarak hayata gözlerini yuman genç gönüllülerin cenazeleri memleketlerine gömülmek üzere yola çıktı.

Acı haberi Instagram hesabında paylaşan Zeynep Bastık, ''Kalbim paramparça ve çok kırık'' yorumunu yaptı.

İşte Zeynep Bastık'ın yaptığı o paylaşım



