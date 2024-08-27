Tolga Çevik, '100 Yıllık Armağan'da canlandırdı: Daha önce Atatürk'e hayat veren oyuncular
Tolga Çevik, İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı için hazırlanan '100 Yıllık Armağan' adlı belgesel filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.
İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan "100 Yıllık Armağan" adlı belgesel filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Tolga Çevik canlandırdı.
Rolüne büyük bir titizlikle hazırlanan Çevik'in makyajı, Suzan Kardeş tarafından yapıldı. 25 Film imzalı ve 40 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi.
Belgeselde ayrıca Celal Bayar'ı Engin Alkan, bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım'ı Burcu Kara, "Kumbaracı" karakterini ise Onur Buldu canlandırdı.
DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü CANLANDIRAN OYUNCULAR
Mustafa Kemal Atatürk'ün filmlerde canlandırılması son dönemlerde çok konuşuluyor. Geçen sene "Atatürk 1881-1919" filmleriyle Atatürk'e hayat veren Ara Bulut İynemli büyük beğeni toplamıştı. Daha önce Atatürk'ü canlandıran oyuncular ise şu şekilde:
- Patrick Magee - Paralı Askerler (1970)
- Rutkay Aziz - Kurtuluş (1994)
- Rutkay Aziz - Cumhuriyet (1998)
- Serdar Orçin - Abdülhamit Düşerken (2002)
- Ali Ülvi Hünkar - Kırık Kanatlar (2006)
- Alican Yücesoy - Son Osmanlı Yandım Ali (2007)
- Yetkin Dikinciler - Mustafa (2008)
- Arda Kural - Dur Yolcu (2008)
- Halit Ergenç - Dersimiz Atatürk (2010)
- Bartunç Akbaba - Veda (2010)
- Burhan Güven - Veda (2010)
- Sinan Tuzcu - Veda (2010)
- Fikret Kağan Olcay - Veda (2010)
- Ertan Saban - Balkan Ölmemiştir (2011)
- Fikret Kuşkan - Âkif (2021)
- Aras Bulut İynemli - Atatürk 1881 – 1919 (2023)
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