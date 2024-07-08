Tolga Çevik ekranlara geri döndü: Yeni konuğu Murat Boz!
'Tolgshow Filtresiz'in yarın yayınlanacak olan ikinci bölümünün konuğu şarkıcı Murat Boz olacak.
Komedyen Tolga Çevik'in sahnede olduğu 'Tolgshow Filtresiz' programı, NOW'da yayınlanmaya devam ediyor. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği programda yönetmen Fırat Parlak ve Çevik'in atışmaları ekran başındaki izleyiciyle buluşuyor.
Programın 9 Temmuz salı günü yayınlanacak olan ikinci bölümünün konuğu şarkıcı Murat Boz olacak.
'Tolgshow Filtresiz', 9 Temmuz Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle NOW’da.
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