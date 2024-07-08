Tolga Çevik ekranlara geri döndü: Yeni konuğu Murat Boz!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:17

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:17

Komedyen Tolga Çevik'in sahnede olduğu 'Tolgshow Filtresiz' programı, NOW'da yayınlanmaya devam ediyor. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği programda yönetmen Fırat Parlak ve Çevik'in atışmaları ekran başındaki izleyiciyle buluşuyor.

Programın 9 Temmuz salı günü yayınlanacak olan ikinci bölümünün konuğu şarkıcı Murat Boz olacak.

'Tolgshow Filtresiz', 9 Temmuz Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle NOW’da.