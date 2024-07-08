Tolga Çevik ekranlara geri döndü: Yeni konuğu Murat Boz!

'Tolgshow Filtresiz'in yarın yayınlanacak olan ikinci bölümünün konuğu şarkıcı Murat Boz olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:17
Tolga Çevik ekranlara geri döndü: Yeni konuğu Murat Boz!
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 Komedyen Tolga Çevik'in sahnede olduğu 'Tolgshow Filtresiz' programı, NOW'da yayınlanmaya devam ediyor. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği programda yönetmen Fırat Parlak ve Çevik'in atışmaları ekran başındaki izleyiciyle buluşuyor. 

Programın 9 Temmuz salı günü yayınlanacak olan ikinci bölümünün konuğu şarkıcı Murat Boz olacak.

'Tolgshow Filtresiz', 9 Temmuz Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle NOW’da. 


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