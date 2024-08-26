Tolga Çevik’in Atatürk’e hayat verdiği filmin kanalı ve yayım tarihi belli oldu

Komedyen Tolga Çevik'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı '100 Yıllık Armağan' filmi bugün (26 Ağustos 2024) Star TV ekranlarında yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:04
Tolga Çevik’in Atatürk’e hayat verdiği filmin kanalı ve yayım tarihi belli oldu
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Bir bankanın 100. Yaşı için hazırlanan 25 Film tarafından '100 Yıllık Armağan' filmi bu akşam TV ekranlarında yayımlanacak.

“100 Yıllık Armağan” filminde önde gelen komedyenlerden Tolga Çevik, Atatürk’e hayat verdi. Ali Taner Baltacı‘nın yazıp yönettiği filmde Çevik, Suzan Kardeş’in makyajıyla Atatürk'e hayat verdi.

25 Film imzalı film 40 dakikalık belgesel film olma özelliğini taşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Çevik’in Mustafa Kemal Atatürk’e, Engin Alkan’ın Celal Bayar’a Burcu Kara’nın bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım’a, Onur Buldu‘nun Kumbaracı’ya hayat verdiği yarı belgesel filmde Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’a Gökşen Ateş hayat verdi.

Film bu akşam 22.00‘de Star TV‘de yayınlanacak.



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