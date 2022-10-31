Tolga Çevik'ten sert tepki: Galiba gülelim istemiyorlar

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:25

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna geri dönüş alamamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çevik “Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?” diye sordu.

Çevik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Fakat biz de aylar önce Kanada Konsolosluğuna vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?"