Tolga Çevik'ten sert tepki: Galiba gülelim istemiyorlar

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Toronto’da sahne alacağı gösteri için, Kanada Konsolosluğu’ndan aylardır yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:25
Tolga Çevik'ten sert tepki: Galiba gülelim istemiyorlar
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Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna geri dönüş alamamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çevik “Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?” diye sordu.

Çevik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Fakat biz de aylar önce Kanada Konsolosluğuna vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?"


Tolga Çevik vize Toronto

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