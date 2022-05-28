Tolga Karel kimdir? Tolga Karel'in eşi kim? Tolga Karel'in kaç çocuğu var?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:02

Tolga Karel, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumaya başlayan Karel, 2 sene sonra okuldan ayrılarak konservatuar okumaya kara verdi. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel, Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim gördü. Ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yaptı.

TOLGA KAREL'İN DİZİLERİ

Oyunculuğa 1999 yılında gece şahinleri isimli dizi ile adım atan Karel, sırasıyla; Aşkın Bedeli, Evdeki Yabancı, Şeytan Çıkmazı, Ödünç hayat, Kabuslar evi: karanlıktan gelen, Cin geçidi, Yavuz Sultan Selim dizilerinde yer aldı. 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile yıldızı parladı. 2012 yılında Kanıt dizisinde yer alan oyuncu 2014 yılında Survivor yarışmasına katılmıştır.

Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşti. Tolga Karel, ABD'de tır şoförlüğü yapıyor.

TOLGA KAREL'İN EŞİ KİM?

Tolga Karel 2011 yılında Azerbaycanlı model Günay Musayeva ile evlendi. Çiftin 2012 yılında oğulları Cihangir dünyaya geldi. Çift, 2015 yılında boşandı.

Tolga Karel ikinci evliliği ABD'li Sarah Scott ile yaptı. 2016 yılında evlenen çiftin 3 çocukları bulunuyor. Kenan, Mia isimli çocukları bulunan çift, üçüncü çocuklarına geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Tolga Karel'in babası Tufan Karel'in ismini verdi.



