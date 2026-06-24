Survivor 2016, 2017 ve 2019 sezonlarında mücadele ettikten sonra Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Damla Can, yarışma sonrası adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Can, 7 yıldır yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşıyor. Çift evlilik kararı aldı. Peki, Tolga Mendi kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında, nereli? Tolga Mendi hangi yapımlarda rol aldı?

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi, 23 Mart 1993 yılında Adana'da dünyaya geldi. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.

TOLGA MENDİ HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayınlanmış olan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2020'de Star TV'de yayınlanan Sol Yanım isimli dizide başrol olarak Selim Kutlusay rolünü canlandırdı.