Yayınlanma: 26.02.2024 - 23:22

Güncelleme: 26.02.2024 - 23:22

Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Tolga Savacı'nın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Nermin Bezmen'in kaç yaşında ve nereli olduğu, mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen kim? Nermin Bezmen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

NERMİN BEZMEN KİM?

Nermin Bezmen, 30 Nisan 1954 tarihinde Antalya'da doğdu. İlköğrenimini Maçka İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Lise eğitimi sırasında AFS bursuyla Amerika'ya giderek bir süre orada kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu'nu bitirerek 1974 yılında mezun oldu.

1975 yılında, 21 yaşındayken, yanında çalıştığı 39 yaşındaki iş adamı Pamir Bezmen ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Eşi Pamir Bezmen'i 29 Ocak 2009'da kaybettikten sonra, 2015 yılında oyuncu Tolga Savacı ile evlenerek ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

Nermin Bezmen, televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler alanlarında faaliyet gösterdi. Ayrıca, geleneksel Türk sanatlarıyla ilgilendi ve kendi atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara resim dersleri verdi.

Yazarlık kariyerine 1991 yılında başlayan Bezmen, özellikle dedesi Kurt Seyt'in hikayesini araştırarak romanlaştırdı.