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Tom Holland setten duyurdu: Örümcek-Adam “Brand New Day” çekimleri başladı

Tom Holland setten duyurdu: Örümcek-Adam “Brand New Day” çekimleri başladı

5.08.2025 09:40:00
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Haber Merkezi
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Tom Holland setten duyurdu: Örümcek-Adam “Brand New Day” çekimleri başladı

Büyük bir heyecanla bekleyen yeni Örümcek Adam filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimleri başladı. Tom Holland, setten kareleri paylaştı.

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturacağı "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimleri İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Chris McKenna ve Erik Sommers'ın senaryosunu kaleme aldığı film, Peter Parker’ın geçmişinden kopup sıfırdan başladığı bir dönemi konu alıyor.

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Kadrosunda Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando'nun yer aldığı filmin setinden ilk kareleri Tom Holland paylaştı.

“BRAND NEW DAY” NEYİ ANLATACAK?

Yeni film, 2021 yılında vizyona giren ve Peter Parker’ın kimliğinin herkesin hafızasından silindiği Eve Dönüş Yok (No Way Home) filminin devamı niteliğinde olacak. Hikâyeye dair detaylar henüz paylaşılmadı.

“Spider-Man: Brand New Day”in vizyon tarihi 31 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

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