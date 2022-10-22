Tom Odell Ümraniye'de bir çöp konteynerini paylaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, 9 yıl sonra yükselişe geçen şarkısı 'Another Love'ın adının yazıldığı Ümraniye'deki bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaştı. Odell'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Piyasaya 2013 yılında çıkan 'Another Love' adlı şarkı, şu sıralar sosyal medyanın gündeminde... İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler şarkısının video klibinin sosyal medyada kullanılmasıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.
PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerini yayınladı. Odell'in hayranlarının dikkatini çeken ayrıntı ise; çöp konteynerinin Ümraniye'de olması.
Tom Odell'in Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı.
İSTANBUL'DA KONSER VERDİ
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, 1 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser vermişti.
'ANOTHER LOVE' İLE LİSTELERİ ALTÜST ETMİŞTİ
'Another Love' ile listeleri altüst ede şarkıcı, Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söylemişti. Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü 'Long Way Down'ı, 2013 yılında çıkarmıştı.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı