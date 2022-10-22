Tom Odell Ümraniye'de bir çöp konteynerini paylaştı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:54

Piyasaya 2013 yılında çıkan 'Another Love' adlı şarkı, şu sıralar sosyal medyanın gündeminde... İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler şarkısının video klibinin sosyal medyada kullanılmasıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerini yayınladı. Odell'in hayranlarının dikkatini çeken ayrıntı ise; çöp konteynerinin Ümraniye'de olması.

Tom Odell'in Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı.

İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, 1 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser vermişti.

'ANOTHER LOVE' İLE LİSTELERİ ALTÜST ETMİŞTİ

'Another Love' ile listeleri altüst ede şarkıcı, Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söylemişti. Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü 'Long Way Down'ı, 2013 yılında çıkarmıştı.