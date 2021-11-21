Tom ve Jerry'nin asıl isimleri açıklandı
1940'lı yıllardan bu yana pek çok jenerasyonu büyüten çizgi film Tom ve Jerry'deki meşhur karakterlerin tam adı açıklandı.
Independent Türkçe'in Cnet'den aktardığı habere göre; meşhur kedi ve farenin tam isimleri Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse.
Çizgi film hayranları heyecanlandıran haber pek çok karakterin yer aldığı platform oyunu MultiVersus'ta ortaya çıktı.
ÖNEMLİ KARAKTERLER YER ALIYOR
Warner Bros'un geliştirdiği ve 2022'de piyasaya süreceği MultiVersus'ta Tom ve Jerry'nin yanı sıra Adventure Time'dan Finn ve Jake, Steven Universe'den Steven ve Garnet, DC Evreni'nden Batman, Süperman ve Wonder Woman, Game of Thrones'dan Arya Stark, Bugs Bunny gibi karakterler de yer alıyor.
Warner Bros'un tanıtım görsellerinin birinde Tom ve Jerry'nin tam adının yer almasıysa sosyal medya yankı uyandırdı.
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