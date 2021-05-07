AKP 'çizgi film' videosunu kaldırdı

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:13

AKP’nin 24 Mart’taki kongresinde göreve gelen Medya ve Tanıtım Başkanlığı, CHP’yi eleştiren bir çizgi film hazırladı.





Çizgi film, AKP'nin Twitter hesabı üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurulmuştu.

AKP'nin yayımladığı ve "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak hedef alınmıştı.

"Devamı gelecek..." şeklinde biten çizgi film ise dün CHP'den videoyu sonlandıran bir yanıt gelmişti.

"Haydi çıkar maskeni" ifadeleriyle paylaşılan görselde çizgi filmdeki karakterin maskesinin altından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünün çıktığı görüldü.

ÇİZGİ FİLM KALDIRILDI

CHP'nin dünkü paylaşımının ardından AKP'nin çarşamba günü Twitter hesabından paylaştığı çizgi film videosunun bugün kaldırıldığı görüldü.

AKP'nin paylaştığı çizgi film tweetine ulaşılmak istenildiğinde "bu tweete ulaşılamıyor" uyarısı çıkıyor.









"SİYASETTE SEVİYELİ MUHALEFET"

Videonun silinmesinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı Hamza Dağ'dan 'seviyeli siyaset' paylaşımı geldi.

'Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için adım attıklarını' iddia eden AKP'li Dağ, "Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu" dedi.

"Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu" bir zemin istediklerini ifade eden Dağ'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik.

Maksat hasıl oldu.

Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz.

Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz."

TEBRİK ETTİ, MİLYARLARI SORDU

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Hamza Dağ kutlayarak 128 milyar doları sordu. Özkan, "Kutluyorum hemşehrimi. Doğrusu budur. Yanlıştan dönülmesi, hakikate gelinmesi, kötülüğün ve karalamanın bırakılması yeni bir başlangıç olur umarım. Memleketin gerçeklerini konuşalım. Mesela 128 milyar dolar nerede?" dedi.