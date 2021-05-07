AKP’nin sosyal medyadan paylaştığı çizgi filmi, kritik isimler paylaşmadı

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

AKP’nin 24 Mart’taki kongresinde göreve gelen Medya ve Tanıtım Başkanlığı, CHP’yi eleştiren bir çizgi film hazırladı. CHP’nin “yalan üretim merkezi” olarak tanıtıldığı çizgi film, parti içindeki sorunları da gün yüzüne çıkardı. İçeriği partideki kimi isimler tarafından da eleştirilen çizgi filmi kritik isimler paylaşmadı.

AKP’nin 7. olağan kongresinin ardından Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na getirilen Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin videoyu paylaşmadı. Partinin grup başkan vekili Bülent Turan da videoyu paylaşmayan politikacılar arasındaydı. Turan, videoya beğeni işareti koymakla yetindi. Partinin son kongresinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini Hamza Dağ’a bırakan Mahir Ünal da videoyu paylaşmadı. Ünal, kongrenin ardından yeni bir görev alarak grup başkan vekili olmuştu. AKP grup başkanı Naci Bostancı da videoya ilgisiz kalan isimler arasında yer aldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AKP’nin resmi hesaplarından duyurulan videoyu paylaşmamayı seçti.

BAKANLAR DA PAYLAŞMADI

Yeni kabinede Ticaret Bakanı görevine getirilen Mehmet Muş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi pekçok kritik isim de videoya ilgisiz kalmayı seçti. 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen AKP 7’nci olağan kongresinin ardından İzmir milletvekili Hamza Dağ, Medya ve Tanıtım Başkanı olmuştu. Dağ’ın adı, uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan genel merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile yakınlığıyla gündeme gelmişti. Önceki gün hazırlanan çizgi film, Dağ’ın parti adına ilk çalışması olarak tarihe geçti. Ancak günler öncesinden duyurulan çizgi film, parti içinde de beklediği etkiyi görmedi.