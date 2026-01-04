Tommy Lee Jones’un kızının ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

ABD’li oyuncu Tommy Lee Jones’un kızı Victoria Jones’un, yılbaşı sabahı San Francisco’da kaldığı otel odasında cansız bulunmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 34 yaşında hayatını kaybeden Victoria Jones’un ölümüne ilişkin incelenen acil durum ses kayıtlarının, aşırı doz ihtimaline işaret ettiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin çağrısı “aşırı doz, renk değişikliği için kod 3” olarak sınıflandırıldı. Aşırı doz vakalarında görülen “renk değişikliği”nin, vücudun dokulara yeterli oksijen taşıyamaması sonucu cilt renginin mavimsi-mor ya da gri tonlarına dönmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Victoria Jones’un resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken, bir polis kaynağı ABD basınına yaptığı açıklamada olayda cinayet şüphesinin bulunmadığını bildirdi.

Victoria Jones, 79 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Tommy Lee Jones ile eski eşi Kimberlea Cloughley’nin kızıydı. Çiftin ayrıca 43 yaşında Austin Jones adında bir de oğulları bulunuyor.

Ölümün ardından Tommy Lee Jones ve ailesi yazılı bir açıklama yayımlayarak, “Tüm güzel sözleriniz, düşünceleriniz ve dualarınız için teşekkür ederiz. Bu zor dönemde lütfen mahremiyetimize saygı gösterin” ifadelerini kullandı.