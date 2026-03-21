Elektronik müzik tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Tomorrowland festivali için 2026 yılına dair ayrıntılar belli oldu. Peki, Tomorrowland nedir? 2026 Tomorrowland nerede, ne zaman?

TOMORROWLAND NEDİR?

Tomorrowland, 2005 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen uluslararası bir etkinliktir.

Festival;

EDM, house, techno gibi müzik türlerini

Dünyaca ünlü DJ performanslarını

Dev sahne tasarımlarını

Işık ve görsel efekt şovlarını

bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunar.

TOMORROWLAND 2026 NEREDE YAPILACAK?

Tomorrowland 2026’nın ana etkinliği, her yıl olduğu gibi Belçika’nın Boom kasabasında gerçekleştirilecek.

TOMORROWLAND 2026 NE ZAMAN?

Tomorrowland 2026, iki ayrı hafta sonunda düzenlenecek:

17 – 19 Temmuz 2026

24 – 26 Temmuz 2026