Toprağından bereket fışkırıyor: Ton ton patates elde edildi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:40

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:40

Cilo Dağı eteklerinde yer alan Kadıköy köyünde 100 dönümlük arazi üzerinde Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde ekimi gerçekleştirilen patatesin hasadına başlandı. Aylardır çiftçilerin büyük emek harcadığı Cilo Dağı eteklerinde yer alan toplam 100 dönümlük tarlalardan yaklaşık 250 tona kadar ürün elde edilecek olması üreticiyi sevindirdi.

Yüksekova'da tarımı üst seviyeye çıkarttıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Cilo Dağı eteklerinde ilkbahar aylarında ekimini yaptığımız patatesin ilk hasadını yaptık. Burada bulunan kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere aylarca yoğun bir emek harcadılar. Şükürler olsun hasadına başladık. Şu an çok güzel ürün veriyor. Ton ton hasadımız oldu. Burası toplam 100 dönümlük arazi ve bu sene çok bereketli geçti. Yüksekova Ziraat Odası olarak daima en iyisini yapmak için çalışacağız. Üreten bir Yüksekova için her yeri tarımla buluşturacağız. Burada en büyük emeği çiftçi kadınlarımız verdi. Onların emekleri sayesinde patateslerimizin ton ton ürün vermesi bizleri mutlu etti. Şunu çok iyi gördük ki; Yüksekova'nın toprağı üretim için çok bereketli. Biz de bu bereketli topraktan çok güzel verim aldık. Hem iç piyasada hem de dış piyasaya patateslerimizi arz edeceğiz. Tüm çiftlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Kadının eliyle verimli toprakların ton ton ürün verdiğini belirten kadın çiftçi Eyşan Onat ise “Üniversiteye hazırlanıyorum. İlk defa bize böyle bir imkan sağlandı. 30 kadın tarlada ev ekonomisine katkıda bulunmak için patates hasadını gerçekleştiriyoruz. Cilo Dağı'nın eteklerindeki verimli topraklarda gerçekleştirdiğimiz hasatta güzel patates elde ettik. Bu patatesleri hem satıp hem de evde tüketeceğiz. Bize bu imkânı sağlayan Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçi Zilan Onat da ilkbahar ayında ekimini yaptıkları patatesin şimdi de hasadına başladıklarını söyleyerek, “Şükrüler olsun çok güzel verim aldık. Cilo Dağı eteklerinin bereketli toprakları sayesinde ürünler iyi geldi. Bu patatesler hem geçim kaynağımız hem de kendi evlerimizde kullanacağız. İnşallah bundan sonra da daha güzel olacak. Bize bu güzel imkanları sağlayan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.