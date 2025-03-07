Topraksız tarımla kendi işlerinin patronu oldular: Bir dönümlük alanda yetiştiriyorlar

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:25

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Eda Şimşek ile Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan, üniversite yıllarında kentte tarım sektöründe önde gelen bir firmada çalışmanın hayalini kurdu.

Mezun olur olmaz başvurdukları firmada işe başlayan iki arkadaş, bir süre sonra kendi üretim alanlarını oluşturmayı hedefledi.

Yeni hayallerini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılan iki girişimci, Ekim 2024'te Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde bir dönümlük alanda kurdukları serada topraksız çilek üretimine başladı.

Üretimin her aşamasıyla kendileri ilgileniyor

Eda Şimşek, AA muhabirine, arkadaşı Pınar Kalkan ile yollarının üniversitede kesiştiğini ve daha sonra hayatlarını birlikte şekillendirmeye başladıklarını söyledi.

Üniversitede eğitim gördükleri sırada tarım fuarlarında görev alırken önemli üretim kapasitesine sahip tarım firmasında çalışmanın hayalini kurduklarını anlatan Şimşek, mezun olduktan sonra başvurdukları firmada ziraat mühendisi olarak çalışmaya başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 5 yıl sonra arkadaşıyla kendi işlerinin patronu olma hayaliyle işten ayrıldıklarını aktaran Şimşek, kendi sermayeleriyle bir dönümlük alanda topraksız çilek üretmeye başladıklarını kaydetti.

Dikiminden ilaçlamasına, gübresinden toplamasına kadar her aşamasını kendilerinin yaptığını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Çileğin katma değeri yüksek, bu nedenle bunu tercih ettik. Topraksız kültürde çalışmak istedik. İçerisinde gezerken mutlu olabileceğimiz, üretmekten keyif alabileceğimiz, aynı zamanda pazarlaması kolay bir çeşit olduğu için buna yöneldik. Bir dönüme 15 bin fide diktik. Tüm işleri iki arkadaş yapıyoruz. Şu anda sadece iç pazara üretim yapıyoruz. Kendi pazarımızı da kendimiz buluyoruz."