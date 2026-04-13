Toroslar'da zorlu mesai: Bu mantarın kilosu 1500 TL’den alıcı buluyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde Toros Dağları’nın yüksek kesimleri, baharın gelmesiyle birlikte yeniden kuzugöbeği mantarı toplayıcılarının akınına uğradı. Doğada kendiliğinden yetişen ve nadir bulunmasıyla bilinen mantar, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

1800 RAKIMDA ZORLU MESAİ

Toros Dağları’nın sedir ve ladin ormanlarıyla kaplı yüksek bölgelerinde başlayan sezon, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempoyla devam ediyor. Yağışların etkisiyle birlikte mantarların daha sık görülmeye başladığı ifade ediliyor.

KİLOSU 1500 LİRA

Bölgeden toplanan kuzugöbekleri, kalitesine ve verimine göre değişmekle birlikte yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. İlkbahar döneminde başlayan hasat, mantarın nadir bulunması nedeniyle ekonomik açıdan önemli bir kazanç kapısı oluşturuyor.

"7'DEN 70'E HERKES DAĞLARDA"

Sezonun başlamasıyla birlikte Aksekililer sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkesin katıldığı kuzugöbeği mesaisi, adeta ilçede hayatı durma noktasına getiriyor. Toplayıcılar, gün boyu dağ taş gezerek mantar ararken, bir kişinin günlük ortalama 1 ila 5 kilogram arasında ürün bulabildiği belirtiliyor.

NADİR VE DEĞERLİ BİR TÜR

Bilimsel adı Morchella esculenta olan bu tür, Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişse de Toroslar’da daha etli ve lezzetli olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar ise doğada benzer görünümlü zehirli türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.