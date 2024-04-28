Toygan Avanoğlu: 'Sevdiğim işi yaptığım için şanslıyım'
Son olarak “Veda Partisi” filminde başrol oynayan Toygan Avanoğlu insanları eğlendirmeyi çok sevdiğini anlattı.
Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Toygan Avanoğlu, şu günlerde yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği, Ufuk Cebeci’nin ise yönettiği "Veda Partisi" filminde başrol oynuyor. Son filmi 14 Haziran’da vizyona girecek olan Avanoğlu, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda "Şanslı olduğuna inanan bir adamım. Çünkü milyonlarca insan işlere gidiyorlar, sabah kalkıyorlar. İstediği sevdiği işi yapan azınlıktır. Ben sevdiğim işi, artı yapabildiğim işi yapamıyorum" dedi.
Avanoğlu ticareti beceremediğini belirtti ve "Ben bu bunu yapabilirdim, başka bir şey yapamazdım. Beni ticareti batırırdım ya da başka bir şey beceremezdim. Ben insanları eğlendirmeyi, bir şey hissettirmeyi becerebilen bir adamı. Çok şükür Allah da bana bunu nasip etti. Bunu yapıyorum" diye konuştu.
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