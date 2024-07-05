NATO'dan mermi standardizasyonu çağrısı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:34

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:34

NATO, savunma sanayi taahhüdünü ilk kez Washington zirvesinde açıklayacak. Bu taahhüt, ülkelerin silah üretimini artırmalarını ve sahada mermilerin birlikte kullanılabilirliğini sağlamak için daha sıkı bir standartlaşmaya dönmelerini gerektirecek. NATO yetkilisi, "Ukrayna, standartlarımızın kağıt üzerinde iyi olduğunu ancak sahada aynı derecede etkili olmadığını gösterdi" dedi.

NATO, küçük silahlarla ateşlenen mermiler için standartları uygulasa da, top mermileri için aynı durum geçerli değil. NATO topçu mühimmatı için bir standarda sahip olmasına rağmen, bu standardın uygulanması gönüllülük esasına dayalı ve uyumsuzluk, piyasanın parçalanmasına ve tedarik akışının aksamasına neden oldu.

MÜHİMMATTA FARKLILIKLAR

On dört NATO ülkesi, 155 milimetre mühimmat türleri arasında farklılıklar yaratacak şekilde standarttan sapma hakkını saklı tutuyor. Farklı mermiler tüm obüslerde kullanılabilse de, yükleme sırasında mermilerin özelliklerini girmezlerse hedeflerinden 50-60 metre sapabilirler. NATO, bu durumun önüne geçmek için daha yaygın ve basit standartlar getirmeyi amaçlıyor.

NATO yetkilisi, "Tüm müttefiklerin aynı tür mermiyi ürettiği bir dünya, askeri komutanlar için çok daha basit olurdu" diyerek, standartlaşmanın önemini vurguladı. Ancak, bu hareketin rekabeti artırıp fiyatları düşürebileceği için mühimmat üreticilerinden dirençle karşılaşabileceğini belirtti.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Liderler, özellikle top mermileri ve hava savunma füzeleri gibi "savaşı belirleyici mühimmat" üretimini artırmak amacıyla her yıl NATO'ya savunma hedeflerini nasıl karşılayacaklarını ve silah üretimini nasıl artıracaklarını rapor edecekler.

Batılı ülkeler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ihmal edilen kendi stoklarını tamamlamaya çalışırken, aynı zamanda Ukrayna'ya da acil ihtiyaç duyduğu silahları sağlıyor. NATO müttefikleri, 2022'den bu yana mühimmat üretimini artırdı ve bu yıl yaklaşık iki milyon, 2025'te ise üç milyon top mermisi üretmesi bekleniyor.