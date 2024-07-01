NATO'dan 'nükleer doktrin' kararı: Acil bir tehdit yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmayı kışkırtıyor" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:24
NATO'dan 'nükleer doktrin' kararı: Acil bir tehdit yok
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japon Yomiuri gazetesine verdiği bir mülakatta Çin'i İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük çatışmayı (Rusya-Ukrayna Savaşı) kışkırtmakla suçladı.

Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmayı kışkırtıyor" dedi. 

Stoltenberg, Rusya'nın insansız hava araçları ve füzeler ürettiğinin iddia edildiğini ve bunun Çin'den yapılan son teknoloji ve elektronik ihracatıyla desteklendiğini ileri sürdü.

Stoltenberg, Çin üzerindeki baskıyı arttırmak ve Asya'da istikrarı sağlamak için Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile ortaklıklara önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO Çin'i bir düşman olarak görmüyor, ancak Çin bizim değerlerimize, çıkarlarımıza ve güvenliğimize meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun, şu anda nükleer doktrinini gözden geçirmeye gerek görmediğini söyleyen Stoltenberg, "Acil bir tehdit yok. NATO nükleer stratejisini gözden geçirmeye gerek görmüyor" diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca, nükleer caydırıcılık için kullanılan ABD savaş uçaklarının F-16'lardan F-35'lere değiştirilmesi sürecinin "her zamanki gibi devam ettiğini" kaydetti.


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