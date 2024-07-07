NATO'yu yerden yere vurdu: Savaşı seçerse intihar etmiş olur

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:10

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini savundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.

NATO’nun ittifakı bir barış projesi olarak sürdürmekle yükümlü olduğunu belirten Orban, ittifakın geleceği söz konusu olduğunda Macaristan’ın diğer jeopolitik güçlerle çatışmayı kaçınılmaz gören ‘üye devletlerin çoğunluğuyla tam olarak aynı fikirde olmadığına’ vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bugün, NATO içinde giderek artan sayıda ses, diğer küresel jeopolitik güçlerle askeri çatışmanın gerekliliğini ve hatta kaçınılmazlığını savunuyor. Bu kaçınılmaz çatışma fikri, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi işliyor. NATO liderleri çatışmanın kaçınılmazlığına ne kadar çok inanırsa, savaşın çıkarılmasında oynayacakları rol de o kadar büyük olacaktır.”

Bu kehanetin kendi kendini gerçekleştiren doğasının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Orban, NATO'nun Ukrayna'da olası bir operasyona hazırlandığı ve ittifak ülkelerinin birliklerinin artık cephe hattına yakın olduğu yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Neyse ki Macaristan, NATO ile ittifaktaki önemli rolümüzü tanıyan ve bizi Ukrayna'ya askeri veya mali açıdan doğrudan destek vermekten kurtaran bir anlaşmaya vardı. Ancak ittifakımızı doğuran değerlerden vazgeçme konusunda çok dikkatli olmalıyız. NATO'nun kuruluş amacı istikrarlı ekonomik, siyasi ve kültürel kalkınma adına barışı sağlamaktır. NATO savaşa değil barışa ulaştığında amacına ulaşmış olur. İşbirliği yerine çatışmayı, barış yerine savaşı seçerse intihar etmiş olur.”