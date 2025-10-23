Trafik kazasında yaralanmıştı: İrem Helvacıoğlu'ndan açıklama

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde yaşanan trafik kazasında eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora ile birlikte ölümden döndü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosiklet, yoldaki bir araca çarptıktan sonra savrularak kaldırımda yürüyen Helvacıoğlu ailesine çarptı. Kazada, aralarında İrem Helvacıoğlu’nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından açıklama yapan Helvacıoğlu, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandığını ve 12 dikiş atıldığını belirtti:

“Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı.”

Ünlü oyuncu, açıklamasında en büyük tesellilerinin kızlarının sağlık durumunun iyi olması olduğunu belirterek, “En büyük şükür sebebimiz, kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.