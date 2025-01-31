Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:40

Boran Kuzum “Bir Ruh Macerası” dizisiyle anlaştı. Başarılı oyuncu ‘tabii’ platformundaki dizide çok özel bir isme hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre ünlü senarist Ayşe Şasa’nın hayatının dönüm noktalarını anlatan dizide ilk eşi Atıf Yılmaz’ın hikâyesi de yer alıyor. Peki, Atıf Yılmaz kimdir? Atıf Yılmaz nereli, kaç yaşında öldü? Boran Kuzum hangi filmde Atıf Yılmaz'ı canlandıracak? Atıf Yılmaz Caddesi nerede?

ATIF YILMAZ KİMDİR?

Atıf Yılmaz Batıbeki, 9 Aralık 1926 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Liseye İstanbul Işık Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ardından Adana Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Mersin'den Adana'ya okulu için yarım dönem her gün trenle gidip geldi. İstanbul Kabataş Lisesi'nde ve kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Mersin'de lise açılmasıyla birlikte şehre geri döndü, Mersin Lisesi'ni bitirdi.Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve İDGSA İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir süre eğitim aldı.

ATIF YILMAZ YÖNETMENLİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

1951 yılında Kanlı Feryat filmi ile yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik ve ayrıca film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yaptı. Orhan Günşiray'la birlikte Yerli Film adındaki prodüksiyon firmasını kurduktan sonra film çalışmalarına hız veren Yılmaz, çeşitli sinema derneklerinde ve sendikalarında da görev aldı. Yerli Film kapandıktan sonra 1980'de Ömer Kavur ve Yavuz Özkan ile birlikte ADAF'ı kuran Yılmaz, bu şirket dağıldıktan sonra, kendi adına Yeşilçam Filmcilik yapımevini açtı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aktif olduğu dönem boyunca 110'dan fazla film yönetti. 2004 yılında gösterime giren Eğreti Gelin filmi yönettiği son film oldu.

ATIF YILMAZ'IN EŞİ KİM?

Atıf Yılmaz'ın üç evliliği oldu. Oyuncu Nurhan Nur ve senarist Ayşe Şasa'dan sonra oyuncu Deniz Türkali ile Türkan Şoray'ın da şahit olduğu bir nikâhla 1974'te evlendi.

ATIF YILMAZ CADDESİ NEREDE?

Ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın adı İstanbul Beyoğlu, Katip Mustafa Çebi Mahallesi'nde bir sokağın ismi olarak verilmiştir.