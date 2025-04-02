Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı

Deniz Baysal’ın başrolünü oynayacağı TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi. Kuzum, Aybüke Pusat’a destek vermiş, boykot çağrısında bulunmuştu.

Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 19:50

Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük “Bir Ruh Macerası” dizisinde Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu. 

Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un rol alacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, TRT’nin dijital platformu tabii için çekilecek dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi. 

Boran Kuzum yaptığı paylaşımlarla son dönemde yaşananlara karşı duruşunu göstermiş ve boykot çağrısında bulunmuştu. 

Kuzum, Instagram’dan boykot çağrısına destek veren paylaşım yapıp ardından sildiği halde TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek vermişti. 


Etiketler: #Boran Kuzum #Aybuke Pusat #BOYKOT #trt

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