TRT oyuncuların işlerine son vermişti: Şahan Gökbakar'dan yapımcılara 'Omurgalı olun' çağrısı
Boykota destek veren Aybüke Pusat rol aldığı TRT dizisinden çıkarıldı. Pusat'a destek olan Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da aynı şekilde TRT p'nin rojelerinden çıkarıldı. Komedyen Şahan Gökbakar yapımcılara seslendi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, öğrencilerin başlattığı boykot çağrısı, CHP'nin de desteğiyle hızla halk arasında yayıldı. 1 Nisan gecesi, bakanlar canlı yayınlara bağlanarak durumu değerlendirdi. RTÜK kanalları uyardı, savcılık ise boykot çağrılarına karşı soruşturma başlattı. Bakan Yerlikaya boykotu "ekonomiye darbe" olarak nitelendirirken, iktidar meseleyi "milli güvenlik sorunu"na dönüştürdü.
Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ay önce yaptığı "Boykot yapın" çağrısı yeniden gündem oldu. Binlerce vatandaş, Erdoğan'ın bu konuşmasını sosyal medyada paylaşarak boykota katıldıklarını duyurdu.
İktidarın tehditlerine rağmen, 2 Nisan'da milyonlarca vatandaş ve çok sayıda işveren boykota katıldı ve alışverişi durdurdu. Boykota destek veren ünlü oyuncular ise bazı projelerden çıkarıldı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TEPKİ
Boykot çağrısı yapan oyunculardan Aybüke Pusat, TRT'de yer aldığı diziden çıkarıldı. Pusat'a destek veren diğer oyuncular Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da kadrolarında yer aldıkları TRT yapımlarından çıkarıldı.
Bu duruma tepki gösteren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Gökbakar, yapımcılara şu sözlerle seslendi:
"Sayelerinde para kazandığınız, projelerinizi kabul ettirdiğiniz ve dizinizde oynasın diye bir tarafını yaladığınız oyuncularınızı en ufak baskıda, rica veya telefonda satan, yalnız bırakan ve işlerine son veren yapımcılar siz de biraz adam ve omurgalı olun..."
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