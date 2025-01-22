Yangın faciasının ardından kayak yapmışlardı... Şahan Gökbakar'dan tepki geldi: 'Siz nasıl insansınız?'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:58

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sanatçı Şahan Gökbakar, otelin yakınındaki kayak merkezinde tatillerine devam edenlere sert tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan duyarsızlığa isyan ederek "Siz nasıl insansınız!" ifadelerini kullandı.

76 CAN KAYBI

Facia, salı günü saat 03.30’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi. Olay, Türkiye’yi yasa boğarken, yangın gün boyunca süren söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

TATİLİNE DEVAM EDENLERE TEPKİ

Yangının yaşandığı otelin hemen yanı başında kalan turistlerin, facianın boyutuna aldırmadan kayak yapmaya ve tatillerine devam etmesi büyük tepki topladı. Bu duyarsız davranış, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN SERT ÇIKIŞ

Yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar, duruma sert tepki gösterdi.

Gökbakar, "Böylesine bir facia yaşanmış, insanlar hayatlarını kaybetmiş ve siz hâlâ kayak yapıyorsunuz. Siz nasıl insansınız? Vicdanınız yok mu?" diyerek yaşanan duyarsızlığa isyan etti.