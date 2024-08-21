TRT Tabii ücretli mi? TRT Tabii üyeliği ne kadar?

Dijital platform Tabii, yeni yayın dönemine ücretli abonelik seçeneğiyle başlıyor. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii platformundan izlenebilecek. Peki, TRT Tabii ücretli mi? TRT Tabii üyeliği ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:47
TRT Tabii ücretli mi? TRT Tabii üyeliği ne kadar?
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak. Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları, şifresiz ve ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki, TRT Tabii ücretli mi? TRT Tabii üyeliği ne kadar?

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu.

Türkiye'nin dijital platformu Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Tabii Premium üyelik zengin içerik ve yepyeni özellikler sunacak.

TABİİ PREMİUM FİYATI NE KADAR?

Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açılacak.

tabii Premium’a geçmek istemeyenler, TRT’nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.


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