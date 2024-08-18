Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine burs verilecek. Genç Üniversiteli adıyla verilen burslara binlerce üniversite öğrencisinin başvurması bekleniyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru şartları nedir? İBB bursu ne kadar?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin takvim açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

-Açık öğretimde okuyan öğrenciler

-Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

-Ücretli değişim programında bulunanlar

-Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

-Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

-Sabıka kaydı olanlar