True Detective’e geri dönecekler mi? Harrelson noktayı koydu

Ünlü oyuncu Woody Harrelson, Matthew McConaughey ile birlikte True Detective dünyasına geri döneceklerine dair beklentileri kesin bir dille reddetti.

64 yaşındaki Harrelson ve 55 yaşındaki McConaughey, 2014 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin ilk sezonunda, uyumsuz iki dedektifi canlandırmıştı. HBO’nun antoloji formatındaki yapımı True Detective, her sezon farklı oyuncu kadrosu ve hikâyelerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizinin orijinal yaratıcısı Nic Pizzolatto, daha önce iki oyuncunun rollerine dönme fikrine “açık” olduğunu belirtmişti. McConaughey de geçmişte olası bir dönüş için umut verici açıklamalarda bulunmuş ve “Eğer Pizzolatto, Woody ve benim yeterince iyi olduğunu düşündüğümüz bir şey yazarsa, bunu gerçekleştirmemek mümkün olmaz” demişti.

Ancak Harrelson, bu hafta katıldığı 3rd Hour of Today programında bu ihtimali net bir şekilde yalanladı. Ünlü oyuncu, “Matthew çok komik. Dürüst olmak gerekirse, asla olmaz. Hiç ihtimal yok,” ifadelerini kullandı. Harrelson ayrıca, “Sonuç harikaydı. Böyle bir iş ortaya çıktığı için mutluyum. Bence başka bir sezon çekmek o başarıyı gölgeler,” dedi.

Pizzolatto, True Detective’in ilk üç sezonunda dizi sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra, tartışmalı dördüncü sezon ve yaklaşan beşinci sezon için görevi Issa López’e devretti.

Dizinin en çok övgü alan ilk sezonu, Louisiana’da ritüel cinayetleri araştıran dedektifler Rust Cohle (McConaughey) ve Martin Hart (Harrelson)’ın hikâyesine odaklanıyordu.

True Detective’in ikinci sezonunda Rachel McAdams, Colin Farrell ve Vince Vaughn, üçüncü sezonunda ise Mahershala Ali ve Stephen Dorff başrollerde yer aldı. Geçen yıl yayımlanan dördüncü sezon (Night Country)’nda ise Jodie Foster ve Kali Reis izleyici karşısına çıktı.

Serinin beşinci sezonunun 2027’de ekranlara gelmesi bekleniyor. Yeni sezonda başrol için Nicolas Cage’in adının geçtiği belirtiliyor.