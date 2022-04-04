TSK inceleme başlatmıştı: Selin Ciğerci'den 'konvoy' açıklaması

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:36

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi ve halihazırdaki sevgilisi Gökhan Çıra'yı yemin töreni sonrasında askerlik yaptığı birlikten konvoyla kışlanın içinden almasına gelen tepkiler için, “Burada problem otomobillerin markaları, ne yapabiliriz arabalarımız lüks” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili TV100 televizyonuna bir konuşan Ciğerci, tartışma konusu olan terhisle ilgili olarak, “İçeride arabası olan aileler de vardı dışarı da arabası olmayan aileler de vardı. Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki annesi de babası da çok üzgünler” dedi.

"NE YAPABİLİRİZ, ARABALARIMIZ LÜKS"

Açıklamasının devamında sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Selin Ciğerci şöyle konuştu:

"'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markası. Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani."

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bahsi geçen konvoyla ilgili olarak ‘tezkeresini alan bir askerin Mamak’taki kışladan araç konvoyuyla çıktığına’ ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülere inceleme başlattı.

Güvenlik kaynakları konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da, buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇIRA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski futbolcu Gökhan Çıra da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İddiaları yalanlayan Çıra, "Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte, elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yapmışlardı" diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçen şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçen haftalarda askere uğurlaması ile tartışma konusu olmuştu.

İlişkileriyle sık sık gündem olan çift, bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün iddiasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımında Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş" ifadelerine yer vermişti.

Söz konusu olayın görüntülerini de paylaşan Küçük "Bu da videosu. Kışladan 4 lüks araba çıkıyor. 2. arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var" demişti.