Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'nde
Zeytin Ağacı dizisi 11 Temmuz'da seyirciyle buluşacak olan Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Ülkemizin en güzel oyuncularının başında gelen Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali’nde düzenlenen etkinliklere katılıyor.
Başarılı oyuncu dün 'Her Club Cannes'in lansmanında kadın kollektifleri ve sektör profesyonelleri ile bir araya geldi ve ‘Yes She Cannes’ kampanyasına destek verdi.
Tuba Büyüküstün, bugün de ABD’nin en prestijli dergisi "Vanity Fair"in kırmızı halı törenine katılacak. Güzel oyuncunun geçen yaz çektiği "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz’da seyirciyle buluşacak. Dizinin üçüncü sezon hazırlıkları sürüyor.
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